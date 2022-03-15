В Европе раскрыли подробности нового пакета антироссийских санкций

Глава Минфина Франции Ле Мэр заявил о попадании под новые санкций ЕС более 600 россиян

Новый пакет антироссийских санкций Европейского союза затронет 600 граждан России. С таким заявлением выступил глава Минфина Франции (нынешняя страна-председатель ЕС) Брюно Ле Мэр. Об этом сообщает РИА Новости.

«Такой сильный пакет санкций никогда не принимался в истории Евросоюза. Это историческое решение. Более 600 российских лиц, которых будут застрагивать санкции», — рассказал чиновник перед саммитом глав министерств финансов стран Евросоюза в Брюсселе.

14 марта Европейский союз утвердил четвертый пакет персональных и экономических санкций против России из-за инициированной Москвой военной операции на Украине. Постоянный представитель Франции рассказал, что совет постпредов стран-членов объединения утвердил набор ограничений, о котором уже сообщалось ранее.

Ранее стало известно, что Евросоюз решил ввести новые санкции против российских нефтегигантов — «Роснефти», «Транснефти» и «Газпромнефти». Блок решил заморозить инвестиции в проекты по добыче и разведке всех видов ископаемого топлива, однако продолжит закупки топлива у отечественных компаний.