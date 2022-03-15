Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Европе раскрыли подробности нового пакета антироссийских санкций

Глава Минфина Франции Ле Мэр заявил о попадании под новые санкций ЕС более 600 россиян
Ле Мэр

Ле Мэр. Фото: Johanna Geron / Reuters

Новый пакет антироссийских санкций Европейского союза затронет 600 граждан России. С таким заявлением выступил глава Минфина Франции (нынешняя страна-председатель ЕС) Брюно Ле Мэр. Об этом сообщает РИА Новости.

«Такой сильный пакет санкций никогда не принимался в истории Евросоюза. Это историческое решение. Более 600 российских лиц, которых будут застрагивать санкции», — рассказал чиновник перед саммитом глав министерств финансов стран Евросоюза в Брюсселе.

14 марта Европейский союз утвердил четвертый пакет персональных и экономических санкций против России из-за инициированной Москвой военной операции на Украине. Постоянный представитель Франции рассказал, что совет постпредов стран-членов объединения утвердил набор ограничений, о котором уже сообщалось ранее.

Ранее стало известно, что Евросоюз решил ввести новые санкции против российских нефтегигантов — «Роснефти», «Транснефти» и «Газпромнефти». Блок решил заморозить инвестиции в проекты по добыче и разведке всех видов ископаемого топлива, однако продолжит закупки топлива у отечественных компаний.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
На Украине национализируют тысячи российских вагонов
Лукашенко созвал силовиков на мужской разговор и предупредил о военной агрессии
Россиян предупредили о подорожании сладостей
Перечислены регионы России с работающими «Макдоналдсами»
В ДНР оценили ситуацию с гуманитарным коридором в Мариуполе
Карпин объяснил отсутствие Дзюбы в сборной просьбой самого футболиста
Россия отложила свои климатические цели ради поддержки компаний
Москвичка обвинила мужа в изнасиловании собаки
Зеленский ввел уголовное наказание за сотрудничество с Россией
Премьер-министры трех стран НАТО прибыли на Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.