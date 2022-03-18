США заплатят до 500 миллионов рублей за помощь в поиске яхт российских олигархов

США заплатит миллионы рублей за помощь Министерству финансов в поисках активов россиян

Правительство США объявило о готовности выплатить крупное вознаграждение за помощь в определении местонахождения яхт российских олигархов. Об этом сообщает Independent.

«Программа вознаграждений за возвращение активов клептократий» (Kleptocracy Asset Recovery Rewards Program), одобренная Конгрессом в 2021 году, предложит финансовую премию тем, кто окажет содействие Министерству финансов в поисках активов, «связанных с коррупцией и правительством Российской Федерации».

В рамках проекта человек может получить до пяти миллионов долларов (500 миллионов рублей) за информацию, которая приведет к аресту, ограничению или конфискации имущества. По условиям программы, физические активы, такие как самолеты или яхты, а также финансовые активы, должны находиться на территории США, принадлежать гражданину США или находиться во владении учреждения США.

Согласно материалу, окончательные решения о выплатах будут приниматься в каждом конкретном случае и утверждаться министром финансов Джанет Йеллен (Janet Yellen).

15 марта в Испании арестовали яхту главы «Рособоронэкспорта» Александра Михеева. Речь идет о 48-метровом судне Lady Anastasia. Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что яхта не сможет покинуть порт Майорки, в котором она пришвартована на данный момент.

До этого финансовая гвардия Италии также арестовала яхту, принадлежащую российскому миллиардеру Андрею Мельниченко. Яхта «A» с водоизмещением почти 13 тысяч тонн находилась на стоянке в порту Триеста. Также были конфискованы яхты российских бизнесменов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко. Яхту «Леди М» задержали в порту города Империя, а судно «Лена» — в Сан-Ремо.