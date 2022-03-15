В Испании арестовали яхту главы «Рособоронэкспорта»
Власти Испании наложили арест на яхту, принадлежащую генеральному директору «Рособоронэкспорта» Александру Михееву. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.
Речь идет о 48-метровом судне Lady Anastasia. Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что яхта не сможет покинуть порт Майорки, в котором она пришвартована на данный момент.
Испанские власти арестовали упомянутую яхту, поскольку Михеев попал в санкционный список, в который Госдепартамент США включил 11 представителей оборонного сектора России.
До ареста Lady Anastasia украинец, проработавший на яхте механиком около десяти лет, предпринял попытку потопить судно босса. 55-летний мужчина открыл клапаны в машинном отделении, после чего его задержали сотрудники Гражданской гвардии. Позже его отпустили под залог.
12 марта финансовая гвардия Италии также арестовала яхту, принадлежащую российскому миллиардеру Андрею Мельниченко. Яхта «A» с водоизмещением почти 13 тысяч тонн находилась на стоянке в порту Триеста. Она спроектирована французским промышленным дизайнером Филиппом Старком и считается крупнейшим мотосейлером в мире. Стоимость судна оценивается в 530 миллионов евро.
До этого в Италии были конфискованы яхты российских бизнесменов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко. Яхту «Леди М» задержали в порту города Империя, а судно «Лена» — в Сан-Ремо.