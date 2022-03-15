В Испании арестовали яхту главы «Рособоронэкспорта»

Власти Испании наложили арест на судно Lady Anastasia Александра Михеева

Власти Испании наложили арест на яхту, принадлежащую генеральному директору «Рособоронэкспорта» Александру Михееву. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Речь идет о 48-метровом судне Lady Anastasia. Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что яхта не сможет покинуть порт Майорки, в котором она пришвартована на данный момент.

Испанские власти арестовали упомянутую яхту, поскольку Михеев попал в санкционный список, в который Госдепартамент США включил 11 представителей оборонного сектора России.

До ареста Lady Anastasia украинец, проработавший на яхте механиком около десяти лет, предпринял попытку потопить судно босса. 55-летний мужчина открыл клапаны в машинном отделении, после чего его задержали сотрудники Гражданской гвардии. Позже его отпустили под залог.

12 марта финансовая гвардия Италии также арестовала яхту, принадлежащую российскому миллиардеру Андрею Мельниченко. Яхта «A» с водоизмещением почти 13 тысяч тонн находилась на стоянке в порту Триеста. Она спроектирована французским промышленным дизайнером Филиппом Старком и считается крупнейшим мотосейлером в мире. Стоимость судна оценивается в 530 миллионов евро.

До этого в Италии были конфискованы яхты российских бизнесменов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко. Яхту «Леди М» задержали в порту города Империя, а судно «Лена» — в Сан-Ремо.