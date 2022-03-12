Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

В Италии арестовали яхту российского миллиардера

Источник: в Италии арестована яхта российского миллиардера Мельниченко стоимостью €530 млн

Фото: Telegram-канал «РИА Новости»

Финансовая гвардия Италии арестовала яхту стоимостью 530 миллионов евро, относящуюся к активам находящегося под санкциями российского миллиардера Андрея Мельниченко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в итальянском силовом ведомстве.

Яхта «A» водоизмещением почти 13 тысяч тонн находилась на стоянке в порту Триеста. Она спроектирована французским промышленным дизайнером Филиппом Старком и считается крупнейшим мотосейлером в мире.

По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), Андрей Мельниченко занимает шестое место в списке российских миллиардеров. Его состояние выросло на 1,99 миллиарда долларов, до 19,5 миллиарда.

Ранее в Италии конфисковали яхты российских бизнесменов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко. Яхту «Леди М» задержали в порту города Империя, а судно «Лена» — в Сан-Ремо. Процесс проходил в присутствии адвокатов их владельцев.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало карту перешедших под контроль России территорий
США ввели санкции против руководства Новикомбанка
Анонсирована новая игра Call of Duty
Московский банкир оценил последствия западных санкций для экономики России
Косметическая компания Kao ограничит поставки в Россию
В Италии арестовали яхту российского миллиардера
Европа оценила последствия прекращения поставок газа из России
Микробиолог заявил о превращении Украины в «суперполигон» США для биооружия
Глава Instagram прокомментировал блокировку соцсети в России
Colgate-Palmolive ограничила импорт товаров в Россию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.