В Италии арестовали яхту российского миллиардера

Источник: в Италии арестована яхта российского миллиардера Мельниченко стоимостью €530 млн

Финансовая гвардия Италии арестовала яхту стоимостью 530 миллионов евро, относящуюся к активам находящегося под санкциями российского миллиардера Андрея Мельниченко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в итальянском силовом ведомстве.

Яхта «A» водоизмещением почти 13 тысяч тонн находилась на стоянке в порту Триеста. Она спроектирована французским промышленным дизайнером Филиппом Старком и считается крупнейшим мотосейлером в мире.

По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), Андрей Мельниченко занимает шестое место в списке российских миллиардеров. Его состояние выросло на 1,99 миллиарда долларов, до 19,5 миллиарда.

Ранее в Италии конфисковали яхты российских бизнесменов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко. Яхту «Леди М» задержали в порту города Империя, а судно «Лена» — в Сан-Ремо. Процесс проходил в присутствии адвокатов их владельцев.