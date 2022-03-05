В Италии конфискованы яхты российских бизнесменов

Яхты российских бизнесменов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко конфискованы в Италии. Об этом сообщает La Repubblica.

Яхта «Леди М» Мордашова — основного акционера «Северстали» — задержана в порту города Империя. «Лена» совладельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Тимченко — в Сан-Ремо. Конфискация проходила в присутствии адвокатов их владельцев.

Кроме того, сообщается о конфиксации виллы в Тоскане бывшего депутата Госдумы Олега Савченко.

Ранее Мордашов отреагировал на внесение его в санкционный список Евросоюза. Он заявил, что не понимает причин введения ограничений, поскольку далек от политики и всю жизнь занимался экономикой в России и за рубежом. «Не понимаю, как санкции в отношении меня будут способствовать урегулированию конфликта на Украине», — подчеркнул предприниматель.

Мордашов добавил, что ситуация на Украине требует скорейшего разрешения, нужно сделать все необходимое, чтобы выход был найден, и помочь в восстановлении нормальной жизни.

В санкционном списке Евросоюза также оказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и бизнесмены: Алишер Усманов, Михаил Фридман и Петр Авен.

