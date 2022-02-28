Евросоюз ввел санкции против четырех российских бизнесменов

Европейский союз (ЕС) включил в санкционные списки российских бизнесменов Алишера Усманова, Михаила Фридмана, Петра Авена и Алексея Мордашова, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный журнал ЕС.

Санкции также ввели против главы «Роснефти» Игоря Сечина и главы «Транснефти» Николая Токарева. Решение вступило в силу с момента его публикации. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель анонсировал, что против ряда российских бизнесменов и «олигархов» введут санкции. Эта мера повлечет за собой «серьезный экономический эффект», отмечал он.

Кроме четырех бизнесменов Евросоюз ввел санкции против пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. В список также включили российских журналистов Аркадия Мамонтова, Антона Красовского, Романа Бабаяна, Ольгу Скабееву, писателя Захара Прилепина, режиссера Тиграна Кеосаяна и виолончелиста Александра Ролдугина.

Ранее Евросоюз ввел санкции против четырех российских банков. В список вошли Альфа-банк, «Открытие», банк «Россия» и Промсвязьбанк.