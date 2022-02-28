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Евросоюз ввел санкции против Пескова

Евросоюз ввел санкции против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sputnik / Reuters

Европейский союз (ЕС) включил в санкционные списки пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный журнал ЕС.

Решение вступило в силу с момента его публикации. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель анонсировал санкции против крупных российских фигур в политической и военной области.

25 февраля Боррель заявил, что главы МИД стран организации введут санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД страны Сергея Лаврова. Тогда он отметил, что все варианты новых ограничений, в том числе отключение России от SWIFT, «остаются на столе».

Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы и еще 27 физлиц и юрлиц, которые проголосовали за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Боррель подчеркнул, что меры не обладают волшебным действием, однако являются болезненными.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Он назвал это решение «уже давно назревшим».

Марина Совина
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