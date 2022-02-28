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Евросоюз включил в санкционные списки Скабееву, Кеосаяна и Прилепина

ЕС ввел санкции против телеведущей Скабеевой, писателя Прилепина и режиссера Кеосаяна
Ольга Скабеева

Ольга Скабеева. Кадр: 60 минут/ YouTube

Европейский союз (ЕС) включил в санкционный список телеведущую Ольгу Скабееву, писателя и общественного деятеля Захара Прилепина и режиссера Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные официального журнала Евросоюза.

Санкции также были введены против российских журналистов Аркадия Мамонтова, Антона Красовского и Романа Бабаяна. В списки попал виолончелист Александр Ролдугин.

Кроме того, в черном списке оказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и четыре бизнесмена: Алишер Усманов, Михаил Фридман, Петр Авен и Алексей Мордашов.

Марина Совина
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