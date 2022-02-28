Евросоюз включил в санкционные списки Скабееву, Кеосаяна и Прилепина
ЕС ввел санкции против телеведущей Скабеевой, писателя Прилепина и режиссера Кеосаяна
Европейский союз (ЕС) включил в санкционный список телеведущую Ольгу Скабееву, писателя и общественного деятеля Захара Прилепина и режиссера Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные официального журнала Евросоюза.
Санкции также были введены против российских журналистов Аркадия Мамонтова, Антона Красовского и Романа Бабаяна. В списки попал виолончелист Александр Ролдугин.
Кроме того, в черном списке оказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и четыре бизнесмена: Алишер Усманов, Михаил Фридман, Петр Авен и Алексей Мордашов.