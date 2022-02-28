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Мордашов отреагировал на введенные против него санкции Евросоюза

Мордашов заявил, что не понимает причин введения санкций ЕС, поскольку далек от политики
Алексей Мордашов

Алексей Мордашов. Фото: Maksim Konstantinov/ Globallookpress.com

Бизнесмен и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов отреагировал на внесение его в санкционный список Евросоюза. Он заявил, что не понимает причин введения ограничений, поскольку далек от политики и всю жизнь занимался экономикой в России и за рубежом, передает РИА Новости.

«Абсолютно не имею никакого отношения к возникновению нынешней геополитической напряженности. В течение длительного времени я много занимался развитием экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества со странами Европы. Не понимаю, как санкции в отношении меня будут способствовать урегулированию конфликта на Украине», — подчеркнул предприниматель.

Мордашов добавил, что ситуация на Украине требует скорейшего разрешения, нужно сделать все необходимое, чтобы выход был найден, и помочь в восстановлении нормальной жизни.

В санкционном списке Евросоюза также оказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и бизнесмены: Алишер Усманов, Михаил Фридман и Петр Авен.

Марина Совина
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