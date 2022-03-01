Украинец попытался потопить яхту гендиректора «Рособоронэкспорта»

Украинец, проработавший около десяти лет механиком на яхте Lady Anastasia, принадлежащей генеральному директору «Рособоронэкспорта» Александру Михееву, предпринял попытку потопить судно своего босса в качестве мести за нападение России на Украину, сообщает BBC News.

Яхта была пришвартована на Майорке в Испании. 55-летний мужчина открыл клапаны в машинном отделении, после чего его задержали сотрудники Гражданской гвардии, а позже отпустили под залог. В суде он признался, что не раскаивается в содеянном и сделал бы это снова.

По его словам, компания его босса поставляет вооружения российской армии, которая начала военную спецоперацию в Донбассе. На преступление он решился после того, как увидел новостные репортажи с Украины.

Ранее стало известно, что компания Walt Disney Company приостановила поставку своих фильмов в российские кинотеатры на фоне ситуации на Украине. В компании уточнили, дальнейшие решения будут приниматься, исходя из ситуации.