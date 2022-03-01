Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Украинец попытался потопить яхту гендиректора «Рособоронэкспорта»

Украинский механик пытался потопить яхту гендиректора «Рособоронэкспорта» Михеева
Александр Михеев

Александр Михеев. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украинец, проработавший около десяти лет механиком на яхте Lady Anastasia, принадлежащей генеральному директору «Рособоронэкспорта» Александру Михееву, предпринял попытку потопить судно своего босса в качестве мести за нападение России на Украину, сообщает BBC News.

Яхта была пришвартована на Майорке в Испании. 55-летний мужчина открыл клапаны в машинном отделении, после чего его задержали сотрудники Гражданской гвардии, а позже отпустили под залог. В суде он признался, что не раскаивается в содеянном и сделал бы это снова.

Материалы по теме:
«Изоляция Россию не испугает» Почему Москва решила начать операцию в Донбассе и как она изменит европейскую безопасность?
«Изоляция Россию не испугает»Почему Москва решила начать операцию в Донбассе и как она изменит европейскую безопасность?
25 февраля
Россия начала военную операцию по защите ДНР и ЛНР. Как на это отреагировали США, Европа и Украина?
Россия начала военную операцию по защите ДНР и ЛНР.Как на это отреагировали США, Европа и Украина?
24 февраля

По его словам, компания его босса поставляет вооружения российской армии, которая начала военную спецоперацию в Донбассе. На преступление он решился после того, как увидел новостные репортажи с Украины.

Ранее стало известно, что компания Walt Disney Company приостановила поставку своих фильмов в российские кинотеатры на фоне ситуации на Украине. В компании уточнили, дальнейшие решения будут приниматься, исходя из ситуации.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден оценил вероятность ядерной войны
Квартира в главном здании МГУ удивила россиян
Пользователи Facebook пожаловались на масштабный сбой
Mastercard заблокировала часть финансовых институтов в России
Украинец попытался потопить яхту гендиректора «Рособоронэкспорта»
В США предложили купить остров рядом с городом
Рогозин сыронизировал над идеей Европы запускать спутники без России
Страны G7 приготовились ввести против России жесткие санкции
Россиянка побывала в Таиланде и раскритиковала любящих дешевый отдых туристов
Harley-Davidson приостановила поставки мотоциклов в Россию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.