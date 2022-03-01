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Disney заявила о приостановке поставки фильмов в российские кинотеатры

Disney приостановила поставку фильмов в российские кинотеатры из-за ситуации на Украине

Фото: Globallookpress.com

Компания Walt Disney Company приостановила поставку своих фильмов в российские кинотеатры на фоне ситуации на Украине, об этом организация сообщила в Twitter-аккаунте.

Как уточнили в компании, дальнейшие решения будут приниматься, исходя из ситуации. «Мы приостанавливаем выпуск прокатных фильмов в России, в том числе предстоящий "Я краснею" от Pixar», — заявили эксперты. Компания уточнила, что совместно с партнерами осуществляет гуманитарную помощь беженцам.

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Марина Совина
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