Disney заявила о приостановке поставки фильмов в российские кинотеатры

Компания Walt Disney Company приостановила поставку своих фильмов в российские кинотеатры на фоне ситуации на Украине, об этом организация сообщила в Twitter-аккаунте.

Как уточнили в компании, дальнейшие решения будут приниматься, исходя из ситуации. «Мы приостанавливаем выпуск прокатных фильмов в России, в том числе предстоящий "Я краснею" от Pixar», — заявили эксперты. Компания уточнила, что совместно с партнерами осуществляет гуманитарную помощь беженцам.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР). Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал об ухудшении ситуации в Донбассе, он назвал происходящее геноцидом и обратился за помощью к России. 24 февраля Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.