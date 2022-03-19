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Евросоюз захотел направить «санкционное» имущество россиян в помощь Украине

Евросоюз может направить «санкционное» имущество российских бизнесменов в помощь Украине

Фото: Pixabay.com

Европейские политики изучают, могут ли использовать оказавшееся под санкциями имущество россиян для финансирования восстановления Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на источник Bloomberg.

Как уточнили журналисты, речь идет об имуществе и активах подвергнутых санкциям российских бизнесменов. Власти европейских государств якобы хотят и могут направить средства на финансирование восстановления Украины.

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Специальная военная операция на Украине идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале спецоперации в Донбассе. По его словам, российские военные будут добиваться демилитаризации и денацификации Украины.

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Марина Совина
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