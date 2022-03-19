Евросоюз захотел направить «санкционное» имущество россиян в помощь Украине

Евросоюз может направить «санкционное» имущество российских бизнесменов в помощь Украине

Европейские политики изучают, могут ли использовать оказавшееся под санкциями имущество россиян для финансирования восстановления Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на источник Bloomberg.

Как уточнили журналисты, речь идет об имуществе и активах подвергнутых санкциям российских бизнесменов. Власти европейских государств якобы хотят и могут направить средства на финансирование восстановления Украины.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков оценил шансы Киева на восстановление военной инфраструктуры после практически полного ее уничтожения Россией. Это займет слишком много времени, и потому Киеву вряд ли удастся это сделать до окончания специальной операции. Поставки из других стран, в частности государств-членов НАТО, тоже маловероятны, предположил он.

Специальная военная операция на Украине идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале спецоперации в Донбассе. По его словам, российские военные будут добиваться демилитаризации и денацификации Украины.