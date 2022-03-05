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Оценены шансы Украины восстановить военную инфраструктуру

Эксперт Леонков считает, что Киев не восстановит военную инфраструктуру до конца операции

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Военный эксперт Алексей Леонков оценил шансы Киева на восстановление военной инфраструктуры после практически полного ее уничтожения Россией. По его словам, ее восстановление займет слишком много времени, и потому Киеву вряд ли удастся это сделать до окончания специальной операции. Поставки из других стран, в частности государств-членов НАТО, тоже маловероятны, рассказал эксперт «Ленте.ру».

Состояние военной инфраструктуры Украины еще до начала спецоперации оценивалось как неудовлетворительное, считает эксперт.

«Ее количество с каждым годом уменьшалось. Это говорит о том, что военно-промышленный комплекс не справляется с поддержанием количества боевой техники на Украине. Туда поставляли технику из зарубежных стран, прежде всего НАТО, но не самую новую. Результаты проведения спецоперации показали, что как минимум две трети уже непригодны для дальнейших боевых действий. В короткие сроки восстановить то же самое количество нереально, а без военной техники боевые действия сведутся к ведению партизанской войны», — объяснил он.

Если у вас нет артиллерии, систем залпового огня, бронетранспортеров и танков, то вы, скорее всего, не армия, а партизанский отряд

Алексей Леонковвоенный эксперт

Западные страны воздержатся от новых поставок вооружения Киеву, потому что это может расцениваться как участие в конфликте третьей стороны, считает Леонков. Президент России Владимир Путин ранее высказался, что в качестве вмешательства Москва будет рассматривать попытки закрыть небо над Украиной.

В долгосрочной перспективе, пока НАТО соберется что-то поставлять, войсковая операция по демилитаризации и денацификации Украины будет закончена, поставлять вооружение будет некому

Алексей Леонковвоенный эксперт

«Понятно, что после таких предупреждений НАТО четко заявляет, что не будет участником конфликта, а просто постоит в сторонке, посмотрит и будет оберегать собственные границы. Раньше над территорией Украины часто летали беспилотные разведывательные комплексы. Сейчас они летают строго вдоль границы Польши и Украины. Все это говорит о том, что максимум, который может получить Украина, — это несколько комплексов вооружений, предназначенных для близкого контактного боя. Они вряд ли изменят ту военную ситуацию, которая сейчас складывается на Украине», — утверждает Леонков.

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Президент Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний рассказал, что работа по уничтожению военной инфраструктуры на Украине почти завершена. Он заявил, что в первую очередь российские военные устранили склады с боеприпасами, авиацию, системы ПВО. По его словам, операция идет по плану.

«Исхожу из того, что наша армия решит все стоящие перед ней задачи. Ни на секунду в этом не сомневаюсь», — отметил глава государства.

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Мария Сметанина
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