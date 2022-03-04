В НАТО объяснили невмешательство в ситуацию на Украине

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок объяснила причины невмешательства НАТО в конфликт на Украине. Ее слова передает ТАСС.

Бербок заявила, что альянс хочет избежать «безграничной эскалации» во всей Европе, опасность которой возникает при вмешательстве НАТО в ситуацию. «Мы должны сохранять хладнокровие», — резюмировала она.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что НАТО — это оборонительный союз, который не является стороной конфликта на Украине. Глава альянса указал на отсутствие намерений вступать в военный конфликт с Россией из-за украинского кризиса. Однако он отметил, что блок продолжит защищать своих членов и укреплять оборону.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями.