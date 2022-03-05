Путин рассказал о принятии решения о спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин назвал решение начать специальную операцию на Украине тяжелым. Об этом он рассказал на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний, передает ТАСС.

Однако, по словам главы государства, соответствующее решение было принято без всяких сомнений.

Ранее президент России заявил, что защита мирного населения Донбасса, признание Киевом Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также российского суверенитета над Крымом являются условиями для окончания специальной операции на Украине.

24 февраля глава государства объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом страна отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).