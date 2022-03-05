Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин рассказал о принятии решения о спецоперации на Украине

Президент Владимир Путин назвал решение начать специальную операцию на Украине тяжелым

Фото: Andrei Gorshkov / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал решение начать специальную операцию на Украине тяжелым. Об этом он рассказал на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний, передает ТАСС.

Однако, по словам главы государства, соответствующее решение было принято без всяких сомнений.

Ранее президент России заявил, что защита мирного населения Донбасса, признание Киевом Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также российского суверенитета над Крымом являются условиями для окончания специальной операции на Украине.

24 февраля глава государства объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом страна отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Путин исключил участие призывников и резервистов в спецоперации на Украине
Названа еще одна модная стрижка на весну 2022 года
Олень выбил стекло в магазине одежды, ворвался внутрь и распугал посетителей
Названа минимальная стоимость недвижимости на Пхукете
Эвакуированных из Мариуполя мирных жителей доставили в ДНР
МИД России вручил ноту протеста послу США
Войска ДНР нашли в украинском цеху по производству снарядов турецкий флаг
Еще одна российская авиакомпания отменила рейсы за границу
Менеджер Махачева отреагировал на выпад Макгрегора в сторону россиянина
84-летний российский тренер предстанет перед судом по обвинению в педофилии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.