Путин назвал вероятную причину потери будущности Украины

Разговоры о вероятном размещении ядерного оружия на Украине могут стать возможной причиной потери будущности страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24», трансляция которого доступна на YouTube.

«Люди, которые не хотят этого понять, особенно из числа сегодняшнего руководства, должны понять, что если дальше они будут продолжать то, что они делают, они ставят под вопрос будущность украинской государственности», — сказал глава государства.

Он добавил, что вероятная потеря украинской государственности «будет целиком и полностью на их совести».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

28 февраля Россия и Украина провели первый этап переговоров. Они начались примерно 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов. Второй раунд переговоров прошел 3 марта.