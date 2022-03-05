Путин рассказал о работе по уничтожению военной инфраструктуры на Украине

Работа по уничтожению военной инфраструктуры на Украине почти завершена. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний, передает ТАСС.

Президент пояснил, что в первую очередь российские военные уничтожили на Украине склады с вооружением и боеприпасами, авиацию, системы противоздушной обороны (ПВО).

«Системы ПВО, их устранение требует определенного времени, их нужно вскрыть, потом поразить. Практически эта работа завершена», — уточнил Путин.

Российская армия решит все стоящие перед ней задачи, спецоперация на Украине идет согласно графику Генштаба, пояснил президент.

Глава государства отметил, что в специальной операции на Украине принимают участие только офицеры и контрактники. Солдат-срочников не привлекают, заверил Путин.

Путин также подчеркнул, что решение начать специальную операцию на Украине было тяжелым.

24 февраля глава государства объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом страна отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).