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Путин предупредил об ответе на попытки закрыть небо над Украиной

Путин заявил, что будет рассматривать закрытие неба над Украиной как участие в конфликте

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин высказался о возможных попытках закрыть небо над Украиной. Ответ на соответствующий вопрос он дал на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний, трансляцию которой ведет «Россия 24» на YouTube.

«Любое движение в этом направлении будет рассматриваться нами как участие в вооруженном конфликте», — предупредил глава государства и подчеркнул, что членство инициатора подобных действий в каких-либо организациях не будет иметь значения.

3 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба намеревался обратиться к НАТО с просьбой о закрытии неба над страной. В США сочли, что обеспечение бесполетной зоны способно спровоцировать начало прямого вооруженного конфликта с Россией, чего Вашингтон хотел бы избежать.

Впоследствии украинский лидер Владимир Зеленский заявил о сознательном отказе Североатлантического блока закрыть небо над Украиной. Он также выразил сомнения в том, что альянс может кого-то защитить, в том числе и сами страны организации.

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Варвара Кошечкина
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