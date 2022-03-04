Президент Украины Владимир Зеленский заявил о сознательном отказе НАТО закрыть небо над Украиной. Его слова передает РИА Новости.

Зеленский также назвал слабым прошедший саммит глав МИД стран альянса в Брюсселе, передает ТАСС. «Саммит, на котором видно, что не все считают борьбу за свободу для Европы самой главной целью», — заявил он. Украинский лидер также выразил сомнения в том, что НАТО может кого-то защитить, в том числе и сами страны альянса.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также обвинил НАТО в слабости. По его словам, альянс ничего не может решить для страны, в отличие от Евросоюза.