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Зеленский заявил о сознательном отказе НАТО закрыть небо над Украиной

Президент Зеленский обвинил НАТО в сознательном решении не закрывать небо над Украиной
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о сознательном отказе НАТО закрыть небо над Украиной. Его слова передает РИА Новости.

Зеленский также назвал слабым прошедший саммит глав МИД стран альянса в Брюсселе, передает ТАСС. «Саммит, на котором видно, что не все считают борьбу за свободу для Европы самой главной целью», — заявил он. Украинский лидер также выразил сомнения в том, что НАТО может кого-то защитить, в том числе и сами страны альянса.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также обвинил НАТО в слабости. По его словам, альянс ничего не может решить для страны, в отличие от Евросоюза.

Марина Совина
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