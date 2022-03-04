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Глава МИД Украины обвинил НАТО в слабости

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что НАТО ничего не может и расплатится за слабость
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил НАТО в слабости. По его словам, альянс ничего не может решить для страны, в отличие от Евросоюза, передает РИА Новости.

Как заявил Кулеба, украинцы считали НАТО «силой», а ЕС — «слабым и нерешительным». При этом на данный момент они увидели, что Евросоюз «имеет характер», а альянс «не может ничего и все отдал на откуп союзникам». «Это слабость, за которую альянс, к сожалению, расплатится», — заключил он.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что попросит НАТО закрыть небо над страной. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что такое решение грозит войной с Россией.

Марина Совина
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