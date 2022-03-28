Лавров рассказал о бандитизме в отношениях западных стран и России

Глава МИД Лавров считает, что Запад нарушает нормы международного общения с Россией

Страны Запада нарушают нормы международного общения в своих контактах с Москвой до такой степени, что это можно назвать бандитизмом, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Такое заявление прозвучало во время заседания комиссии «Единой России» под председательством дипломата.

«Западники не просто сейчас нарушают в своем русофобском угаре все нормы международного общения, они презрели свободу слова, верховенство права. Доходит до прямого государственного бандитизма — конфискации частной собственности, они отказываются от взятых на себя обязательств в финансово-экономической сфере», — рассказал глава МИД.

При этом те же западные страны на протяжении последних 20 лет предпринимали агрессивные действия в отношении других стран вроде Югославии, Ирака и Ливии, подчеркнул Лавров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также выступал с подобной критикой, отмечая, что российские предприниматели честно заработали на конфискованное на Западе имущество, и они не являются олигархами.