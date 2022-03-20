Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Конгресс США захотел предоставить Киеву больше вооружений

В Конгрессе США заявили о необходимости предоставить Киеву больше систем вооружений

Фото: Jose Luis Magana / AP Photo

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл заявил о необходимости предоставить Киеву больше военной помощи, если это потребуется. Его слова передает ТАСС.

По словам сенатора, наземные системы противовоздушной обороны дадут украинской армии шанс контролировать воздушное пространство и сбивать самолеты без установления бесполетной зоны, за которую будут отвечать пилоты США.

«Я думаю, такие системы вооружений доступны», — подытожил Макконнелл.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что общий объем военной помощи Киеву достиг двух миллиардов долларов. «За последние две недели мы предоставили Украине военную технику на сумму более 300 миллионов долларов, еще [выделение военной помощи на] 800 миллионов долларов президент [США Джо Байден] подписал совсем недавно, — сказал он.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия дала Белоруссии отсрочку по кредитам
Со счета московского пенсионера похитили более двух миллионов рублей
Сирийский военный погиб при обстрелах в провинции Латакия
В Белоруссии прокомментировали слухи о переходе на российский рубль
Германия призвала страны Европы принять у себя беженцев с Украины
Парикмахер раскрыла легкий способ отрастить волосы с помощью ногтей
Специалист разъяснил судьбу замороженных активов россиян во Франции
Конгресс США захотел предоставить Киеву больше вооружений
Россиян предупредили о влиянии VPN на качество мобильного интернета
Гол Смолова спас «Динамо» от поражения в матче против «Ростова»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.