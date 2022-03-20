Конгресс США захотел предоставить Киеву больше вооружений

В Конгрессе США заявили о необходимости предоставить Киеву больше систем вооружений

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл заявил о необходимости предоставить Киеву больше военной помощи, если это потребуется. Его слова передает ТАСС.

По словам сенатора, наземные системы противовоздушной обороны дадут украинской армии шанс контролировать воздушное пространство и сбивать самолеты без установления бесполетной зоны, за которую будут отвечать пилоты США.

«Я думаю, такие системы вооружений доступны», — подытожил Макконнелл.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что общий объем военной помощи Киеву достиг двух миллиардов долларов. «За последние две недели мы предоставили Украине военную технику на сумму более 300 миллионов долларов, еще [выделение военной помощи на] 800 миллионов долларов президент [США Джо Байден] подписал совсем недавно, — сказал он.

