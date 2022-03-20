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Министр обороны США назвал объем военной помощи Украине

Глава Пентагона Остин сообщил, что объем военной помощи Киеву достиг $2 млрд

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Общий объем военной помощи Киеву достиг двух миллиардов долларов, такую цифру назвал министр обороны США Ллойд Остин, пишет ТАСС.

«За последние две недели мы предоставили Украине военную технику на сумму более 300 миллионов долларов, еще [выделение военной помощи на] 800 миллионов долларов президент [США Джо Байден] подписал совсем недавно. В общей сложности помощь в сфере безопасности, которую мы предоставляем Украине, составляет более двух миллиардов», — сказал он.

Глава Пентагона также заявил, что с 2014 года на Украине находились инструкторы США и союзников, так что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат вооружения, которыми обучены пользоваться.

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16 марта законодатели-республиканцы отправили письмо Остину и госсекретарю США Энтони Блинкену, в котором призвали Белый дом срочно направить три миллиарда долларов на чрезвычайную военную помощь Украине. Главу Пентагона просили предоставить многое из того, что было запрошено Украиной. В списке значились беспилотные летательные аппараты (БПЛА), системы противовоздушной обороны, оборудование для защищенной связи, противотанковые комплексы Javelin и ракетные системы Stinger.

Ранее американский лидер Джо Байден издал меморандум об оказании Украине военной помощи на сумму до 200 миллионов долларов. 10 марта стало известно, что палата представителей Конгресса США приняла пакет финансирования правительства на текущий финансовый год — в него вошли в том числе 13,6 миллиарда долларов в качестве помощи Украине.

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Алина Гончарова
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