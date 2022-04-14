В Германии конфисковали яхту сестры Усманова за 600 миллионов долларов

Bloomberg: в Гамбурге конфисковали яхту сестры Алишера Усманова Dilbar за $600 миллионов

Власти Гамбурга конфисковали 156-метровую яхту Dilbar стоимостью около 600 миллионов долларов, которая, предположительно, принадлежит сестре российского миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

О том, что владельцем яхты является Исмаилова, сообщило в среду, 13 апреля, Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) Германии.

«Власти Гамбурга конфисковали суперяхту российского миллиардера Алишера Усманова Dilbar после того, как установили, что она законно принадлежит его сестре, которая также находится под западными санкциями», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что французские власти наложили арест на виллу, принадлежащую российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Элитная недвижимость, где некогда любили отдыхать герцог и герцогиня Виндзорские, расположена на юге Франции, на мысе Антиб.

В начале марта сообщалось, что власти немецкого Гамбурга конфисковали яхту российского миллиардера Алишера Усманова. Однако позднее эту информацию опровергли, заявив, что 156-метровая яхта Dilbar стоимостью около 600 миллионов долларов все еще остается в городском порту.