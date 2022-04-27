Стало известно об аресте вилл Дерипаски и Шамалова во Франции

В Nice Matin заявили, что Минфин Франции арестовал виллы Дерипаски, Шамалова и Бажаева

Стало известно, что Минфин Франции арестовал три особняка, якобы принадлежащие российским предпринимателям. Информацию об этом опубликовало французское издание Nice Matin.

Согласно Nice Matin, виллы, арестованные из-за антироссийских санкций, принадлежат миллиардеру и акционеру «Русала» Олегу Дерипаске, акционеру «Сибура» Кириллу Шамалову, а также председателю совета директоров «Русской платины» Мусе Бажаеву. Так, Дерипаске якобы с 2005 года принадлежит вилла «Геркулес» в районе курорта Сен-Тропе. Шамалову — вилла в окрестностях Биаррица, а Бажаеву — вилла «Трианон», которая представляет собой копию дворца на территории Версальского парка.

Ранее стало известно, что французские власти наложили арест на виллу, принадлежащую российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Элитная недвижимость, где некогда любили отдыхать герцог и герцогиня Виндзорские, расположена на юге Франции, на мысе Антиб.