В Италии арестовали виллы Соловьева и Усманова

Финансовая гвардия Италии арестовала недвижимость российского бизнесмена Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева, попавших под санкции Евросоюза из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает la Repubblica.

По данным издания, речь идет о двух виллах ведущего на озере Комо стоимостью 8 миллионов евро, а также вилле миллиардера и сталелитейного магната на Сардинии за 16 миллионов евро.

Ранее власти Италии конфисковали яхты российских бизнесменов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко. Яхта «Леди М» Мордашова — основного акционера «Северстали» — задержана в порту города Империя. «Лена» совладельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Тимченко — в Сан-Ремо. Конфискация проходила в присутствии адвокатов их владельцев. Кроме того, сообщается о конфискации виллы в Тоскане бывшего депутата Госдумы Олега Савченко.

Также стало известно, что правительство Великобритании захотело конфисковать особняки российских олигархов в Лондоне и использовать их для размещения украинских беженцев. По словам вице-премьера и министра юстиции страны Доминика Рааба, британские власти имеют на это право в рамках санкций в отношении России, если предоставлены достаточные доказательства против олигарха.