Стало известно о подготовке нового пакета помощи ЕС Украине

Reuters: Еврокомиссия представит новый пакет финансовой помощи Украине 18 мая

18 мая Европейская комиссия готовится предложить новый пакет финансовой помощи Украине, в котором будет прописано обязательство по предоставлению ей долгосрочных займов для восстановления и обеспечения ликвидности. Об этом пишет Reuters со ссылкой на европейских чиновников.

Сумму средств, которую предоставят Киеву, еще не определили, однако ожидается, что она «покроет финансовые потребности Украины на два месяца». Другой европейский чиновник добавил, что деньги поступят из бюджета ЕС и от правительств европейских стран: тем самым он опроверг слухи о том, что средства могут быть привлечены на рынке путем выпуска совместных облигаций.

8 мая стало известно, что Всемирный банк выделит Украине 1,5 миллиарда долларов, их направят на возмещение расходов бюджета для оплаты труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы.