Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:22, 19 ноября 2022Мир

Пентагон заявил о нежелании конфликтовать с Россией

Шеф Пентагона Остин заявил, что НАТО не ищет конфликта с РФ, но продолжит помогать Украине

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

НАТО не ищет конфликта с Россией и не собирается втягиваться в боевые действия на Украине. При этом Североатлантический альянс продолжит помогать Киеву в оборонительных вопросах, сказал шеф Пентагона Ллойд Остин на ежегодном Форуме по безопасности в канадском Галифаксе, трансляция которого доступна на сайте мероприятия.

«Дамы и господа, НАТО — это оборонительный альянс, и он не ищет конфронтации с Россией. Он не представляет угрозы для России. Не стоит заблуждаться: мы не будем втянуты в избранную Путиным войну», — сказал представитель Пентагона.

По его словам, ситуация на Украине является крупнейшим кризисом безопасности, с которым сталкивались США с момента окончания холодной войны. Окончание конфликта на Украине, продолжил министр, поможет задать курс безопасности на 21 век.

Кроме того, Остин заявил, что НАТО продолжит оказывать помощь Украине, а также укреплять коллективную оборону Североатлантического альянса.

Ранее Остин заявил, что Россия обладает огромной армией и «впечатляющими вооружениями». При этом, он добавил, что даже это не позволило Москве «одержать верх» на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Пентагон заявил о нежелании конфликтовать с Россией
Шеф Пентагона описал роль конфликта на Украине для XXI века
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами НАТО
Опубликована история «дома-паровоза» в Москве
Карпин рассказал о поддержке иностранцев после отстранения россиян от турниров
На Крымском мосту завершили установку всех автомобильных пролетов
Пентагон заявил о повышении риска распространения ядерного оружия в мире
Украину обвинили в ограничении выезда мирных жителей в Запорожскую область
В Белоруссии создадут новый батальон спецназа
Шеф Пентагона заявил о «впечатляющих вооружениях» России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.