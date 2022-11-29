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19:48, 29 ноября 2022Мир

В НАТО задумались о поставках на Украину систем ПВО Patriot

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс обсуждает передачу Украине систем ПВО Patriot

Фото: Christophe Gateau / Globallookpress.com

Представители НАТО обсуждают возможность поставок на Украину систем ПВО Patriot, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Его слова приводит РИА Новости.

«Наши дискуссии касаются предоставления новых систем, как, например, Patriot, и сейчас об этом идет дискуссия. Но это касается и того, чтобы гарантировать, что те системы, которые уже поставлены, эффективны и функционируют», — пояснил Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что считает постоянные поставки оружия Киеву единственным путем к достижению мира на Украине. По его словам, усилия альянса сейчас направлены на то, чтобы оказать стране срочную помощь и дать ей возможность защищать себя.

Ранее Bloomberg узнал, что представители НАТО вновь стали обсуждать передачу Украине польских и американских истребителей МиГ-29 и F-16. Агентство сообщило, что Вооруженные силы Украины могут также получить от НАТО систему раннего оповещения ПВО Iron Dome и зенитно-ракетные комплексы Patriot.

В Варшаве позже заявили, что не намерены передавать свои комплексы Patriot Киеву. Власти Польши рассчитывают после получения разместить их на польско-украинской границе.

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Полина Матюхина
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