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16:12, 29 ноября 2022Мир

Польша отказалась делиться с Украиной комплексами Patriot

Премьер Польши Моравецкий заявил, что Варшава не передаст Киеву свои комплексы Patriot

Фото: Reuters

Варшава не намерена передавать Киеву свои зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Его цитирует РИА Новости.

«Наши системы Patriot, которые нам поступят, надеюсь, уже скоро, точно будут служить для защиты польского неба, так как это только первые батареи, которые к нам поступают», — заявил Моравецкий журналистам, объясняя отказ делиться с Киевом ракетными комплексами.

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Ранее Reuters со ссылкой на представителя кабмина ФРГ сообщило, что правительство Германии обдумает вопрос о поставках на Украину ЗРК Patriot, на чем настаивает Польша. При этом накануне министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт говорила, что не может допустить таких поставок, поскольку эти комплексы — часть интегрированной воздушной обороны НАТО.

До этого министр обороны Польши Мариуш Блащак попросил Германию передать на Украину обещанные Варшаве комплексы Patriot. Блащак выразил уверенность, что такой шаг повысит безопасность на восточной границе Польши.

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Глеб Бажуткин
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