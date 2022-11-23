Польша попросила передать обещанные ей немецкие системы ПРО на Украину

Министр обороны Польши Блащак попросил ФРГ передать обещанные Варшаве системы ПРО Украине

Министр обороны Польши Мариуш Блащак попросил Германию передать на Украину обещанные Варшаве системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot. Об этом он написал в своем Twitter.

Он считает, что размещенные на западе Украины комплексы уберегут от «дальнейших жертв и отключений электроэнергии». Кроме того, Блащак выразил уверенность, что такой шаг повысит безопасность на восточной границе Польши.

Вечером 15 ноября сообщалось, что на территории Польши упали две ракеты. В результате погибли два человека. Изначально в инциденте заподозрили Россию, однако через несколько часов начала появляться информация о непричастности Москвы.

Ранее The New York Times указала, что планы Польши разместить на границе ракеты Patriot для системы противовоздушной обороны сигнализирует о беспокойстве страны-члена НАТО по поводу того, перейдет ли конфликт из Украины на ее собственную территорию случайно или намеренно.