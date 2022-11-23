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23:29, 23 ноября 2022Мир

Польша попросила передать обещанные ей немецкие системы ПРО на Украину

Министр обороны Польши Блащак попросил ФРГ передать обещанные Варшаве системы ПРО Украине

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Министр обороны Польши Мариуш Блащак попросил Германию передать на Украину обещанные Варшаве системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot. Об этом он написал в своем Twitter.

Он считает, что размещенные на западе Украины комплексы уберегут от «дальнейших жертв и отключений электроэнергии». Кроме того, Блащак выразил уверенность, что такой шаг повысит безопасность на восточной границе Польши.

Вечером 15 ноября сообщалось, что на территории Польши упали две ракеты. В результате погибли два человека. Изначально в инциденте заподозрили Россию, однако через несколько часов начала появляться информация о непричастности Москвы.

Ранее The New York Times указала, что планы Польши разместить на границе ракеты Patriot для системы противовоздушной обороны сигнализирует о беспокойстве страны-члена НАТО по поводу того, перейдет ли конфликт из Украины на ее собственную территорию случайно или намеренно.

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Марина Совина
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