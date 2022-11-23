В США назвали условие прямого вступления НАТО в конфликт на Украине

NYT: Польша может использовать ракеты из системы ПВО на Украине и вызвать эскалацию

Планы Польши разместить на границе ракеты Patriot для системы противовоздушной обороны (ПВО) сигнализирует о беспокойстве страны-члена НАТО по поводу того, перейдет ли конфликт из Украины на ее собственную территорию случайно или намеренно. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По данным Яцека Бартосяка, главы исследовательской группы «Стратегия и будущее» в Варшаве, российские военные самолеты больше не совершают полетов в районы западной Украины рядом с Польшей, поэтому нет реального риска их случайного поражения ракетой. В то же время ракеты Patriot не смогут долететь до зоны активных военных действий на Украине. Тем самым, по словам специалиста, риск прямого столкновения НАТО и Вооруженных сил России крайне мал.

Однако Бартосяк допускает, что Польша все же может использовать ракеты в доступном для них воздушном пространстве Украины. По его мнению, эта возможность самообороны противоречит заявлениям Североатлантического альянса о невмешательстве в ход спецоперации. Названное экспертом условие может быть воспринято Москвой как начало эскалации.

В свою очередь представитель НАТО Оана Лунгеску подчеркнула, что миссия ракет, доставленных в Польшу, заключается в защите территории альянса. «В ответ на войну России против Украины мы укрепляем нашу оборону на востоке», — сказала она.

Вечером 15 ноября сообщалось, что на территории Польши упали две ракеты. В результате погибли два человека. Изначально в инциденте заподозрили Россию, однако через несколько часов начала появляться информация о непричастности Москвы.