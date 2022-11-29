В НАТО вернулись к идее передачи истребителей для ВСУ

НАТО рассматривает возможность передачи истребителей МиГ-29 и американских F-16 для ВСУ

Представители НАТО вновь рассматривают возможность передачи польских и американских истребителей МиГ-29 и F-16 для Военно-воздушных сил (ВВС) Украины из-за неспособности ПВО украинской армии реагировать на российское превосходство в воздухе и обстрелы инфраструктуры. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Лидеры в столицах НАТО вернулись к идее, которую отвергли в первые дни войны: предоставить либо истребители советской эпохи МиГ-29, которые предложили передать поляки, либо неликвидные излишки американских F-16, простых в освоении многоцелевых истребителей», — говорится в материале.

Обозреватели агентства предположили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) также могут получить от НАТО зенитно-ракетные комплексы Patriot и систему раннего оповещения ПВО Iron Dome.

Ранее агентство сообщило, что министры иностранных дел стран НАТО на саммите в Бухаресте вновь озвучат позицию, что двери альянса остаются открытыми для Украины, но сейчас не время для ее вступления. Тем не менее главы МИД обсудят предоставление дополнительных систем противовоздушной обороны и другую поддержку Киева.