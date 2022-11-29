Названа позиция министров стран НАТО о вступлении Украины в альянс

Bloomberg: НАТО в Бухаресте повторит, что сейчас не время для вступления Украины в альянс

Министры иностранных дел стран НАТО на саммите в Бухаресте вновь озвучат позицию, что двери альянса остаются открытыми для Украины, но сейчас не время для ее вступления. Ожидаемое заявление стало известно агентству Bloomberg.

Указывается, что члены альянса с осторожностью относятся к повторной просьбе Украины о присоединении, поэтому существенного прогресса в отношении этого на встрече не ожидается.

Тем не менее главы МИД обсудят предоставление дополнительных систем противовоздушной обороны и другую поддержку Киева.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг проинформировал, что главы МИД 30 стран-членов НАТО на заседании в Бухаресте обсудят конфликт на Украине и поддержку Киева. На встречу приглашен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

