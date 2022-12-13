Раскрыты подробности о передаче комплексов США Patriot Украине

CNN сообщил, что власти США могут на этой неделе объявить о передаче Украине ЗРК Patriot

США заканчивают обсуждение, посвященное отправке систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot Украине. Вашингтон может объявить о передаче комплексов Киеву уже на этой неделе, сообщил телеканал CNN.

Высокопоставленный представитель администрации и еще два источника из властей США, чьи имена не называются, раскрыли подробности о передаче Patriot Украине. Решение по этому вопросу уже принято, однако его должен утвердить министр обороны страны Ллойд Остин, анонсировал возможное заявление телеканал. После этого документ отправят на подпись американскому лидеру Джо Байдену.

Источники допустили, что Байден одобрит предложение. В этом случае комплексы отправят к местам подготовки украинских военных в ФРГ в течение нескольких дней. Киев долгое время добивался от Вашингтона поставок Patriot, но ранее получал отрицательный ответ.

В конце ноября в США опровергли планы передачи Украине комплексов Patriot. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Минобороны США бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. При этом ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что представители альянса обсуждают возможную передачу Киеву комплексов Patriot.