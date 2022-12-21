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03:15, 21 декабря 2022Мир

В ООН прокомментировали возможное посещение Зеленским штаб-квартиры организации

В ООН заявили, что им неизвестно, намерен ли Зеленский посетить штаб-квартиру в Нью-Йорке
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал возможное посещение президентом Украины Владимиром Зеленским штаб-квартиры организации, находящейся в Нью-Йорке. Его слова передает РИА Новости.

Дюжаррик подчеркнул, что ООН не обладает никакими сведениями о подобных планах украинского лидера. «Нам ничего не известно о подобном посещении», — заявил он.

Ранее стало известно, что Зеленский выступит в среду, 21 декабря, на совместном заседании Палаты представителей и Сената Конгресса. Президент намерен затронуть вопрос оказания финансовой помощи Киеву.

Зеленский также запланировал личную встречу с американским коллегой Джо Байденом. Политики обсудят новый пакет военной помощи Украине.

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Варвара Кузьмина
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