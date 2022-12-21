В ООН прокомментировали возможное посещение Зеленским штаб-квартиры организации

В ООН заявили, что им неизвестно, намерен ли Зеленский посетить штаб-квартиру в Нью-Йорке

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал возможное посещение президентом Украины Владимиром Зеленским штаб-квартиры организации, находящейся в Нью-Йорке. Его слова передает РИА Новости.

Дюжаррик подчеркнул, что ООН не обладает никакими сведениями о подобных планах украинского лидера. «Нам ничего не известно о подобном посещении», — заявил он.

Ранее стало известно, что Зеленский выступит в среду, 21 декабря, на совместном заседании Палаты представителей и Сената Конгресса. Президент намерен затронуть вопрос оказания финансовой помощи Киеву.

Зеленский также запланировал личную встречу с американским коллегой Джо Байденом. Политики обсудят новый пакет военной помощи Украине.