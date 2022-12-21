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02:46, 21 декабря 2022Бывший СССР

Подтверждено выступление Зеленского перед Конгрессом США

РИА Новости: Зеленский выступит в среду перед Конгрессом и затронет вопрос помощи Киеву
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выступит в среду, 21 декабря, на совместном заседании Палаты представителей и Сената Конгресса, во время которого он планирует затронуть вопрос финансовой поддержки Киеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя одного из американских конгрессменов, пожелавшего остаться неизвестным.

«Это правда. Оно (выступление — прим. «Ленты.ру») станет попыткой протолкнуть в конгрессе тему выделения 45 миллиардов долларов в рамках федерального бюджета», — цитирует агентство заявление собеседника.

Ранее стало известно о планах Зеленского встретиться с президентом США Джо Байденом. Встреча политиков пройдет в Белом доме, они планируют обсудить новый пакет военной помощи Украине.

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Варвара Кузьмина
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