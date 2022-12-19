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13:54, 19 декабря 2022Бывший СССР

Зеленский попросил у западных лидеров еще больше оружия

Президент Украины Зеленский попросил у западных лидеров увеличить военную помощь Киеву

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у западных лидеров еще больше оружия в рамках военной помощи, передает Reuters.

«Я прошу вас увеличить возможность поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) в нашу страну и помочь ускорить принятие соответствующих решений нашими партнерами», — обратился политик к премьер-министру Великобритании Риши Сунаку. Помимо этого, украинский лидер попросил у министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен направить Киеву танки.

Глава Украины также призвал премьер-министра Швеции Ульфа Кристенссона поставить самоходную артиллерийскую установку (САУ) Archer. Кроме того, Зеленский попросил литовского президента Гитанаса Науседу выделить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS, а также ПЗРК Stinger.

Отмечается, что украинская сторона также попросила у министра обороны Дании Мортена Бедскова поставить САУ Caesar.

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Алевтина Запольская
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