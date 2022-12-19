Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:33, 19 декабря 2022Мир

В Польше назвали общую сумму поддержки Украины

Rzeczpospolita: Польша и ее граждане, а также бизнес поддержали Украину на 9 млрд долларов

Фото: Shutterstock

Стала известна общая сумма поддержки, которую Польша, а также ее граждане и бизнес направили Украине с начала военного конфликта. Сумму названа в польской газете Rzeczpospolita.

«Польская поддержка украинцев может составить до 40 миллиардов злотых (около 9 миллиардов долларов), из которых 15,9 миллиарда (около 3,5 миллиарда долларов) — государственная помощь. Частная поддержка оценивается в 9-10 миллиардов злотых (2 — 2,3 миллиарда долларов) только в первые три месяца после начала войны», — сказано в материале.

Уточняется, что на сегодняшний день финансовая помощь для Киева выросла еще на несколько миллиардов. В статье также говорится, что военная помощь Украине составила не менее 1,9 миллиарда долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Курс евро превысил 70 рублей
Несколько районов Киева отключили от электроснабжения из-за обстрелов
Во Франции сотни человек задержали в ходе беспорядков после финала ЧМ
В Польше назвали общую сумму поддержки Украины
Глава Минцифры оценил популярность VPN-сервисов в России
Пригожин обратился в Госдуму из-за отказа хоронить вагнеровца с почестями
Катару предсказали проблемы после чемпионата мира
В Европе назвали новое предложение по потолку цен на газ
«Роскосмос» раскрыл подробности об аналоге Starlink
Появились подробности гибели 14-летнего подростка в Екатеринбурге
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.