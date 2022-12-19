Британия поставит Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов

Британские власти поставят Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в 2023 году

Власти Великобритании поставят Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в следующем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное канцелярией британского премьера Риши Сунака в преддверии саммита Объединенных экспедиционных сил.

Сообщается, что руководство Британии заключило контракт на сумму в размере 250 миллионов фунтов, который позволит обеспечить бесперебойные поставки. В канцелярии Сунака напомнили, что за прошедший год правительство направило Украине более 100 тысяч артиллерийских боеприпасов.

Ранее Сунак поручил проверить эффективность военной помощи Киеву и дать оценку течению конфликта на Украине. По информации источников «Би-би-си» в правительстве, власти Британии захотели провести аудит, чтобы «посмотреть, что мы вложили и что мы получили». Распоряжение премьера вызвало тревогу в правительственных кругах, поскольку военные Соединенного Королевства считают поставки вооружений в зимние месяцы решающими.

До этого генерал-лейтенант вооруженных сил Великобритании Роберт Маговен сообщил, что британская морская пехота проводила операции на Украине. Сообщается, что Маговен командовал этим родом войск до мая 2022 года. По словам генерала, задачи британских морских пехотинцев на территории Украины сопряжены «с высоким уровнем политического и военного риска». Он не уточнил, что представляют из себя эти задачи.