В Британии сообщили об участии морпехов королевства в операциях на Украине

The Times: генерал Маговен сообщил об участии морпехов королевства в операциях на Украине

Британская морская пехота проводила операции на Украине. Об этом заявил генерал-лейтенант вооруженных сил Великобритании Роберт Маговен. Его цитирует газета The Times.

Сообщается, что Маговен командовал этим родом войск до мая 2022 года. По словам генерала, задачи британских морских пехотинцев на территории Украины сопряжены «с высоким уровнем политического и военного риска». Он не уточнил, что представляют из себя эти задачи.

Ранее британец Джозеф Макдональд, воевавший на стороне Киева, заявил, что он и его сослуживцы проводили кошмарные ночи «в ожидании русских» на Украине.

О начале СВО России на Украине президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Таким образом, по словам главы государства, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).