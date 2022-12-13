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18:49, 13 декабря 2022Мир

В Британии сообщили об участии морпехов королевства в операциях на Украине

The Times: генерал Маговен сообщил об участии морпехов королевства в операциях на Украине

Фото: Matthew Childs / Reuters

Британская морская пехота проводила операции на Украине. Об этом заявил генерал-лейтенант вооруженных сил Великобритании Роберт Маговен. Его цитирует газета The Times.

Сообщается, что Маговен командовал этим родом войск до мая 2022 года. По словам генерала, задачи британских морских пехотинцев на территории Украины сопряжены «с высоким уровнем политического и военного риска». Он не уточнил, что представляют из себя эти задачи.

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Глеб Бажуткин
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