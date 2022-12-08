Британский наемник рассказал о страхе перед российскими военными на Украине

Британский наемник Макдональд рассказал о страхе перед российскими десантниками на Украине

Иностранные наемники, которые проходили обучение на Западной Украине в марте, боялись, что будут уничтожены российскими десантниками, заявил британец Джозеф Макдональд, воевавший на стороне Киева. Он поделился своей историей в эфире YouTube-канала Lindybeige.

По словам британского наемника, он и его сослуживцы проводили кошмарные ночи «в ожидании русских» на Украине. Макдональд вспомнил утро, когда военные были вынуждены разбить лагерь в лесу, так как не успевали вернуться в казармы. «Знали, что в казармы не вернемся и придется разбить лагерь там, где получится. Пошли слухи, что где-то рядом с нами высадился российский десант», — рассказал он о страхе перед Вооруженными силами (ВС) РФ.

Как уточнил наемник, тревога была ложной, но в тот момент иностранцы были растеряны. По его словам, они не сообразили, что «вряд ли русские стали бы так поступать рядом с польской границей». «С другой стороны, тогда казалось, что они побеждают, ведь наступление шло по всем направлениям, так почему бы не уничтожить лишнюю тысячу невооруженных и необученных иностранных бойцов?» — объяснил он.

По словам Макдональда, тогда все думали, что российская армия придет и «перебьет их всех». Он предупредил граждан стран Запада, желающих воевать за Украину, что «не все так просто». «Кто воюет с русскими, того сильно обстреливают. Это ни разу не похоже на компьютерные игры вроде Call of Duty», — подчеркнул британец.

Ранее российские войска поразили пункт дислокации подразделения иностранных наемников в районе поселка Боровское Харьковской области.