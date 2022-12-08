Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:07, 8 декабря 2022Мир

Британский наемник рассказал о страхе перед российскими военными на Украине

Британский наемник Макдональд рассказал о страхе перед российскими десантниками на Украине

Фото: Sadak Souici / Globallookpress.com

Иностранные наемники, которые проходили обучение на Западной Украине в марте, боялись, что будут уничтожены российскими десантниками, заявил британец Джозеф Макдональд, воевавший на стороне Киева. Он поделился своей историей в эфире YouTube-канала Lindybeige.

По словам британского наемника, он и его сослуживцы проводили кошмарные ночи «в ожидании русских» на Украине. Макдональд вспомнил утро, когда военные были вынуждены разбить лагерь в лесу, так как не успевали вернуться в казармы. «Знали, что в казармы не вернемся и придется разбить лагерь там, где получится. Пошли слухи, что где-то рядом с нами высадился российский десант», — рассказал он о страхе перед Вооруженными силами (ВС) РФ.

Как уточнил наемник, тревога была ложной, но в тот момент иностранцы были растеряны. По его словам, они не сообразили, что «вряд ли русские стали бы так поступать рядом с польской границей». «С другой стороны, тогда казалось, что они побеждают, ведь наступление шло по всем направлениям, так почему бы не уничтожить лишнюю тысячу невооруженных и необученных иностранных бойцов?» — объяснил он.

По словам Макдональда, тогда все думали, что российская армия придет и «перебьет их всех». Он предупредил граждан стран Запада, желающих воевать за Украину, что «не все так просто». «Кто воюет с русскими, того сильно обстреливают. Это ни разу не похоже на компьютерные игры вроде Call of Duty», — подчеркнул британец.

Ранее российские войска поразили пункт дислокации подразделения иностранных наемников в районе поселка Боровское Харьковской области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на вопрос об объявлении дополнительной мобилизации
ООН призвала не допускать новой войны в Сирии
Британский наемник рассказал о страхе перед российскими военными на Украине
В американской ЧВК «Моцарт» рассказали о больших потерях ВСУ
Британец пожаловался на сексуальное насилие со стороны украинского беженца
Российское посольство в США назвало причину недоверия Вашингтону
Ряду россиян анонсировали повышенную пенсию в декабре
Британские военные возмутились необходимостью работать за бастующих пожарных
МИД России назвал условия возобновления диалога с США по стратстабильности
Зеленский оценил ситуацию с электроснабжением на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.