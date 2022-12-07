Российские войска поразили пункт дислокации иностранных наемников под Харьковом

Минобороны сообщило о поражении пункта дислокации иностранных наемников под Харьковом

Российские войска поразили пункт дислокации подразделения иностранных наемников в Харьковской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Как уточнил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, пункт временной дислокации располагался в районе поселка Боровское.

Также в районе села Ступочки в Донецкой народной республики (ДНР) и села Зеленый Гай в Харьковской области российские военнослужащие уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.

В Минобороны добавили, что российские войска отразили попытки атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. В результате ударов было уничтожено до 70 украинских военных, боевая машина пехоты, МТ-ЛБ, две артиллерийские самоходные установки 2С-1 «Гвоздика» и три автомобиля.

