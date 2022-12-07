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13:01, 7 декабря 2022Россия

Минобороны отчиталось об отражении атак ВСУ на купянском направлении

Минобороны заявило, что ВС России отразили попытки атак ВСУ на купянском направлении

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России отразили попытки атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в среду, 7 декабря, журналистам сообщили в Минобороны России.

«В районах населенных пунктов Ольшаны, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики пресечены попытки противника атаковать позиции российских войск», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что попытка атаки была пресечена упреждающим ударом артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем по скоплениям живой силы и техники противника.

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В результате ударов было уничтожено до 70 солдат ВСУ, боевая машина пехоты, МТ-ЛБ, две артиллерийские самоходные установки 2С-1 «Гвоздика», а также три автомобиля.

Ранее Минобороны России показало кадры работы специального поезда железнодорожных войск Западного военного округа в ходе спецоперации на Украине. На видео запечатлено движение бронепоезда, из окон которого местность «прикрывают» военнослужащие, вооруженные пулеметами, автоматами и снайперскими винтовками.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Никита Абрамов
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