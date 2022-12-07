Минобороны отчиталось об отражении атак ВСУ на купянском направлении

Минобороны заявило, что ВС России отразили попытки атак ВСУ на купянском направлении

Вооруженные силы (ВС) России отразили попытки атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в среду, 7 декабря, журналистам сообщили в Минобороны России.

«В районах населенных пунктов Ольшаны, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики пресечены попытки противника атаковать позиции российских войск», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что попытка атаки была пресечена упреждающим ударом артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем по скоплениям живой силы и техники противника.

В результате ударов было уничтожено до 70 солдат ВСУ, боевая машина пехоты, МТ-ЛБ, две артиллерийские самоходные установки 2С-1 «Гвоздика», а также три автомобиля.

Ранее Минобороны России показало кадры работы специального поезда железнодорожных войск Западного военного округа в ходе спецоперации на Украине. На видео запечатлено движение бронепоезда, из окон которого местность «прикрывают» военнослужащие, вооруженные пулеметами, автоматами и снайперскими винтовками.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.