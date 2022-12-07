Минобороны показало работу военного бронепоезда в ходе спецоперации

Минобороны России показало работу военного бронепоезда в ходе спецоперации на Украине

Минобороны России показало в своем Telegram-канале кадры работы специального поезда железнодорожных войск Западного военного округа в ходе спецоперации на Украине.

На видео запечатлено движение бронепоезда, из окон которого местность «прикрывают» военнослужащие, вооруженные пулеметами, автоматами и снайперскими винтовками. На вагонах с открытым верхом дежурят расчеты 23-миллиметровой зенитной установки. После остановки поезда саперы с миноискателями обследуют железнодорожные пути и мосты.

Как отметили в военном ведомстве, поезд предназначен для технической разведки, разминирования, а также восстановления железнодорожных путей и малых искусственных сооружений с незначительными разрушениями. Другая задача бронепоезда заключается в обеспечении безопасности эшелонов с различными грузами, личным составом и техникой.

Ранее Минобороны России опубликовало видео, на котором вертолеты Ка-52 («Аллигатор») и Ми-24 наносят удар по пункту управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожают его. При этом в ведомстве отметили, что условия работы авиации были крайне сложные.