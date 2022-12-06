Минобороны показало кадры уничтожения пункта управления ВСУ «Аллигатором»

Минобороны России показало кадры уничтожения пункта управления ВСУ двойкой вертолетов

Вертолеты Ка-52 («Аллигатор») и Ми-24 нанесли удар по пункту управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили его. Видео работы армейской авиации показало Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

На публикуемых оборонным ведомством кадрах видно, как техники заряжают ракеты в пусковое устройство и проверяют работу бортовой оптики. После этого двойка вертолетов взлетает и направляется к месту нанесения удара.

При этом в Минобороны отметили, что условия работы вертолетов были крайне сложные.

«Рубеж открытия огня находится вблизи линии боевого соприкосновения, поэтому экипажи осуществляют подлет в район боевого применения на малых высотах, используя рельеф местности в качестве естественных укрытий», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны России показало на видео тренировку морских пехотинцев Балтийского флота.