Подготовку российских морпехов показали на видео

Минобороны показало на видео тренировку российских морских пехотинцев

Минобороны России показало на видео тренировку морских пехотинцев Балтийского флота. Кадры размещены в Telegram-канале ведомства.

Видно, как морпехи преодолевают полосу препятствий в полной амуниции, попутно ведя огонь из стрелкового оружия. Всего бойцам нужно было преодолеть рвы с водой, разрушенные здания, подземные туннели, условно заминированные участки местности.

Поясняется, что во время прохождения испытания на военнослужащих оказывалось психологическое воздействие, также к реальности тренировку приближало использование взрывпакетов, дымов и разрывающихся манекенов в военной форме.

25 ноября замглавкома Военно-морского флота (ВМФ) России генерал-лейтенант Виктор Астапов рассказал, что соединения морской пехоты в настоящее время усиливаются танковыми подразделениями. По его словам, боевой потенциал морпехов будет увеличен за счет постоянного совершенствования организационно-штатной структуры соединений и частей. В их состав вводятся танковые подразделения, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотной авиации, а также поставляются новые и модернизируются стоящие на вооружении образцы техники.