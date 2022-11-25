Соединения морской пехоты ВМФ России усилят

Замглавкома ВМФ Астапов: морскую пехоту увеличат за счет новых частей и подразделений

Соединения морской пехоты Военно-морского флота (ВМФ) России в настоящее время усиливаются танковыми подразделениями. Об этом заявил замглавкома ВМФ генерал-лейтенант Виктор Астапов в интервью изданию «Красная звезда».

Как рассказал Астапов, боевой потенциал морской пехоты будет увеличен за счет постоянного совершенствования организационно-штатной структуры соединений и частей. В их состав вводятся танковые подразделения, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотной авиации, а также поставляются новые и модернизируются стоящие на вооружении образцы техники.

Он подчеркнул, что все подразделения морской пехоты оснащены современным вооружением и военной техникой.

Ранее Виктор Астапов рассказал, что благодаря смелым действиям сил флота морпехам удалось обмануть украинских военных и высадить десант морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии в районе Бердянска.