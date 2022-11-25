Замглавкома флота рассказал об освобождении Бердянска морскими пехотинцами

Замглавкома ВМФ Астапов: действия десанта морской пехоты позволили освободить Бердянск

Заместитель главкома Военно-морского флота (ВМФ) России, генерал-лейтенант Виктор Астапов накануне Дня морской пехоты в России в интервью газете «Красная звезда» рассказал, как морские пехотинцы обманули Вооруженные силы Украины (ВСУ) и освободили Бердянск.

По словам Астапова, ВСУ ждали морские десанты и готовились к ним, заминировав побережье и акваторию портов Черного и Азовского морей. Однако благодаря смелым действиям сил флота удалось обмануть противника и высадить десант морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии в районе Бердянска. Он добавил, что основная часть морской пехоты флотов вошла на освобождаемую территорию по земле.

Астапов напомнил, что морпехи сыграли значимую роль при освобождении других городов и поселков Донбасса, например, Павловки в Донецкой народной республике (ДНР), где главную роль сыграли действия соединения морской пехоты Тихоокеанского флота.

Ранее сообщалось, что атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проекта 955А «Борей-А» и многоцелевую атомную подводную лодку (АПЛ) «Красноярск» проекта 885М «Ясень-М» могут передать Военно-морскому флоту (ВМФ) России в конце декабря.