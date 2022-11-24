ВМФ России получит две подлодки в декабре

ТАСС: «Генералиссимус Суворов» и «Красноярск» передадут флоту в конце декабря

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проекта 955А «Борей-А» и многоцелевую атомную подводную лодку (АПЛ) «Красноярск» проекта 885М «Ясень-М» могут передать Военно-морскому флоту (ВМФ) России в конце декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству.

«По существующим планам, традиционно передача двух субмарин — "Генералиссимус Суворов" и "Красноярск" — может состояться "под елочку", то есть в третьей декаде декабря», — сказал он.

Источник отметил, что переход двух подлодок на Тихоокеанский флот запланирован на лето 2023 года. «Сначала межфлотский переход по Северному морскому пути совершит "Генералиссимус Суворов", затем пойдет "Красноярск". По существующей практике, такие переходы осуществляются в сопровождении групп кораблей Северного и Тихоокеанского флотов в зонах их ответственности», — уточнил он.

Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

В ноябре гендиректор северодвинского завода «Севмаш» Михаил Будниченко сообщил, что атомная подлодка «Генералиссимус Суворов» завершила все этапы испытаний.

В том же месяце глава «Севмаша» рассказал, что многоцелевая АПЛ «Красноярск» проходит испытания в море.