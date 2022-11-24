Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:05, 24 ноября 2022Наука и техника

ВМФ России получит две подлодки в декабре

ТАСС: «Генералиссимус Суворов» и «Красноярск» передадут флоту в конце декабря

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проекта 955А «Борей-А» и многоцелевую атомную подводную лодку (АПЛ) «Красноярск» проекта 885М «Ясень-М» могут передать Военно-морскому флоту (ВМФ) России в конце декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству.

«По существующим планам, традиционно передача двух субмарин — "Генералиссимус Суворов" и "Красноярск" — может состояться "под елочку", то есть в третьей декаде декабря», — сказал он.

Источник отметил, что переход двух подлодок на Тихоокеанский флот запланирован на лето 2023 года. «Сначала межфлотский переход по Северному морскому пути совершит "Генералиссимус Суворов", затем пойдет "Красноярск". По существующей практике, такие переходы осуществляются в сопровождении групп кораблей Северного и Тихоокеанского флотов в зонах их ответственности», — уточнил он.

Материалы по теме:
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022
Красная кнопка. Как ядерное оружие обеспечивает защиту России на земле, воде и в воздухе?
Красная кнопка.Как ядерное оружие обеспечивает защиту России на земле, воде и в воздухе?
14 октября 2022

Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

В ноябре гендиректор северодвинского завода «Севмаш» Михаил Будниченко сообщил, что атомная подлодка «Генералиссимус Суворов» завершила все этапы испытаний.

В том же месяце глава «Севмаша» рассказал, что многоцелевая АПЛ «Красноярск» проходит испытания в море.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили Макрону на призыв наказать Россию за удары по Украине
Мэр Кишинева предупредил горожан о возможной катастрофе
Российские военнослужащие рассказали об условиях содержания в плену на Украине
ВМФ России получит две подлодки в декабре
Ирина Старшенбаум рассказала о пережитом психологическом насилии
Генштаб ВСУ создал специальный похоронный алгоритм
Швейцария обыграла Камерун на чемпионате мира
В российском регионе параплан упал на автомобиль
В ЛНР назвали число выпущенных по республике ракет HIMARS с начала СВО
Ивлеева призналась в желании расплакаться и убежать со съемок «Что было дальше?»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.